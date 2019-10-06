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РИА Новости

Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года

03:02 06.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМакет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируется пополнить четырьмя космическими аппаратами до 2021 года, сообщается в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах компании говорится, что до 2021 года на орбиту планируется вывести два спутника "Глонасс-М", один "Глонасс-К" и один "Глонасс-К2".
Отмечается, что все аппараты будут запущены по одному ракетами-носителями "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Плесецк.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (5 сигналов у "Глонасса-М", 7 и 9 - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (7 лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
1 октября, 19:13РИА Новости
Резервный спутник "Глонасс" введут в работу в феврале 2020 года
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КосмосГЛОНАСС (система навигации)РоссияРИА Наука
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