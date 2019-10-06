Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Орбитальную группировку российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируется пополнить четырьмя космическими аппаратами до 2021 года, сообщается в материалах компании "Ингосстрах", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах компании говорится, что до 2021 года на орбиту планируется вывести два спутника "Глонасс-М", один "Глонасс-К" и один "Глонасс-К2".

Отмечается, что все аппараты будут запущены по одному ракетами-носителями "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Плесецк.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (5 сигналов у "Глонасса-М", 7 и 9 - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (7 лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").