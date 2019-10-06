Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T02:56Z
https://ria.ru/20191006/1559477741.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155316/23/1553162357_0:252:3072:1980_1036x0_80_0_0_3428a828c92574ce3988f20f041a0fb3.jpg
РИА Новости

Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"

02:56 06.10.2019
2032
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Броня российского танка Т-14 "Армата" легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества. К такому выводу пришел журналист китайского издания Sina.
По мнению автора статьи, благодаря новой марки стали 44С-св-Ш толщина брони боевой машины уменьшится на 15 процентов, а ее масса сократится на сотни килограммов
Кроме того, как отмечает журналист, возможности Т-14 "Армата" усиливаются комплексами активной ("Афганит") и пассивной ("Малахит") защит.
Танк Т-14 Армата
19 сентября, 04:27РИА Новости
NI рассказал о советском "супертанке", от которого отказалась Россия
Т-14 – перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".
Он является первым в мире танком, реализующим в своём конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.
Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе "Арматы".
4231110
Обсудить 0
Т-14АрматаКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
РИА
Новости
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Никки Хейли
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
Сырые овощи
Ученые выявили вред сырых овощей
Лента
новостей
Стенд Сбербанка
Сбербанк поймал виновного в утечке данных и дал клиентам ряд советов
Дональд Трамп
СМИ: Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому
Элтон Джон
Элтон Джон рассказал о спасшей его русской медсестре
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Военнослужащий за пультом во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области
Эксперт назвал два преимущества России в случае ядерной войны
Акция протеста в Киеве
Украинский эксперт пригрозил России "москитной ордой роботов-киллеров"
Турецкая военная техника недалеко от границы с Сирией
США предостерегли Турцию от проведения нескоординированной операции в Сирии
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Пхеньян
КНДР прекратила переговоры с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
02:45В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод
Лента новостейМолния