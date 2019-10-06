Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Броня российского танка Т-14 "Армата" легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества. К такому выводу пришел журналист китайского издания Броня российского танка Т-14 "Армата" легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества. К такому выводу пришел журналист китайского издания Sina

По мнению автора статьи, благодаря новой марки стали 44С-св-Ш толщина брони боевой машины уменьшится на 15 процентов, а ее масса сократится на сотни килограммов

Кроме того, как отмечает журналист, возможности Т-14 "Армата" усиливаются комплексами активной ("Афганит") и пассивной ("Малахит") защит.

Т-14 – перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

Он является первым в мире танком, реализующим в своём конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.