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РИА Новости

СМИ: Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

02:26 06.10.2019 (обновлено: 05:14 06.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить в июле своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но сделал это по настоянию главы американского минэнерго Рика Перри, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление, как утверждается, американский лидер сделал в пятницу в ходе телефонной беседы с республиканцами из палаты представителей.
"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому - ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, - потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ", - процитировал Трампа один из источников.
Еще один источник добавил, что Трамп пообещал предоставить в ближайшие дни "больше информации" о Перри
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Официальный представитель американского минэнерго Шейлин Хайнс заявила порталу, что Перри "полностью поддерживал и призывал президента (Трампа - ред.) поговорить с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием Украины".
Телефонный разговор американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказался в центре внимания после публикаций в СМИ. В них говорилось, что сотрудник разведки счел беседу двух первых лиц тревожной и направил жалобу руководству.
После этого расшифровку телефонного разговора и саму жалобу опубликовали. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося изучением деятельности Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Обстоятельства разговора Трампа с Зеленским послужили основанием для запуска демократами процедуры импичмента в палате представителей, где у них большинство голосов. Главу Белого дома обвиняют в том, что тот просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Импичмент Дональда ТрампаРик ПерриДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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