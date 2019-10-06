Мадуро: мир сумеет построить новую финансовую систему, свободную от доллара

"Криминальное использование доллара, пошлин и санкций, которое реализует Дональд Трамп, приведет к тому, что человечество рано или поздно возьмёт путь на преодоление доллара и построит новую монетарную и финансовую систему, которая позволит нам быть свободными и не подвергаться постоянному шантажу империализма, являющегося хозяином доллара", - сказал президент журналистам.