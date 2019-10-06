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РИА Новости

Мадуро: мир сумеет построить новую финансовую систему, свободную от доллара

02:22 06.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт - РИА Новости. Человечество сумеет построить новую финансовую систему, свободную от доллара, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Криминальное использование доллара, пошлин и санкций, которое реализует Дональд Трамп, приведет к тому, что человечество рано или поздно возьмёт путь на преодоление доллара и построит новую монетарную и финансовую систему, которая позволит нам быть свободными и не подвергаться постоянному шантажу империализма, являющегося хозяином доллара", - сказал президент журналистам.
"Хватит санкций, хватит экономических войн, довольно уже Трампа, no more Trump", - добавил он.
Заявление Мадуро транслировалось в Twitter.
Президент ранее уже заявлял, что Венесуэла должна освободиться от доллара и перейти на расчеты в евро, юанях, петро.
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Дональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАЭкономика
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