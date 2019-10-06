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РИА Новости

Ученые выявили вред сырых овощей

01:58 06.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСырые овощи
Сырые овощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сырые овощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Группа исследователей из Гарвардского университета в США выяснила, как сырые овощи влияют на работу кишечника. С выводами ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.
Авторы работы установили, что употребление овощей, не подвергавшихся термической обработке, влечет за собой ряд негативных последствий для пищеварения. Такие продукты уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета.
Ученые проводили исследование на лабораторных грызунах и людях. Во время эксперимента для четырех групп мышей были разработаны разные виды диеты. Грызуны первой и второй группы питались сырым мясом и сладким картофелем, а представители третьей и четвертой групп употребляли те же продукты в отварном, поджаренном или тушеном виде.
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По итогам эксперимента ученые обратили внимание на то, что у грызунов, которые ели разные виды мяса, не было разницы в микрофлоре. При этом у животных, питавшихся овощами, она сильно отличалась.
Проанализировав отличия, исследователи сделали вывод, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные, наоборот, действуют на микрофлору органа пищеварения положительно.
Ранее стало известно, что человеческий организм тяжелее всего усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину, однако напомнила, что многое зависит от способа приготовления и частоты приема такой пищи. Так, мясо на пару с овощами гораздо лучше усваивается, а в шашлыке, наоборот, будут содержаться частицы дыма и канцерогенные вещества.
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Гарвардский университетСШАРИА Наука
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