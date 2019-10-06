Ученые выявили вред сырых овощей

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Группа исследователей из Гарвардского университета в США выяснила, как сырые овощи влияют на работу кишечника. С выводами ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Группа исследователей из Гарвардского университета в США выяснила, как сырые овощи влияют на работу кишечника. С выводами ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology

Авторы работы установили, что употребление овощей, не подвергавшихся термической обработке, влечет за собой ряд негативных последствий для пищеварения. Такие продукты уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета.

Ученые проводили исследование на лабораторных грызунах и людях. Во время эксперимента для четырех групп мышей были разработаны разные виды диеты. Грызуны первой и второй группы питались сырым мясом и сладким картофелем, а представители третьей и четвертой групп употребляли те же продукты в отварном, поджаренном или тушеном виде.

По итогам эксперимента ученые обратили внимание на то, что у грызунов, которые ели разные виды мяса, не было разницы в микрофлоре. При этом у животных, питавшихся овощами, она сильно отличалась.

Проанализировав отличия, исследователи сделали вывод, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а термически обработанные, наоборот, действуют на микрофлору органа пищеварения положительно.