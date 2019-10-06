Россия и Венесуэла планируют составить план сотрудничества до 2030 года

"К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.