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РИА Новости

Россия и Венесуэла планируют составить план сотрудничества до 2030 года

01:37 06.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 6 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла разработают план долгосрочного сотрудничества, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"Мой визит в Каракас носил чисто технический характер, мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что стороны обсуждают проекты в самых различных отраслях. Зампред правительства РФ заявил, что во время визита в Каракас увидел, что ситуация в стране стабильная.
Юрий Борисов
01:05РИА Новости
Вице-премьер России провел встречу с Мадуро в Каракасе
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Николас МадуроВенесуэлаРоссияЭкономика
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