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РИА Новости

Посольство России направило ноту протеста в госдеп из-за допроса Юмашевой

01:35 06.10.2019 (обновлено: 01:51 06.10.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ФОРТ-РОСС (Калифорния), 6 окт - РИА Новости. Посольство РФ в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал он.
По мнению дипломата, эти действия ФБР не направлены на срыв "Диалога Форт-Росс".
"Я думаю, что надо смотреть выше. К сожалению, есть сегодня люди, которые не заинтересованные стабилизации российско-американских отношений в целом. Потому что "Форт-Росс" - это только частичка, хотя и очень важная, российско-американских отношений", - сказал он.
"Диалог Форт-Росс" - российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в 2017 году, с тех пор форум принимали Псков, Изборск, Великий Новгород. В июне 2019 года дискуссии проходили в Вологде.
Более двух веков назад именно из Вологды Иван Кусков из Тотьмы отправился покорять Северную Америку. В 1812 году он основал в Калифорнии первое русское поселение - крепость Росс.
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