Посольство России направило ноту протеста в госдеп из-за допроса Юмашевой

ФОРТ-РОСС (Калифорния), 6 окт - РИА Новости. Посольство РФ в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал он.

По мнению дипломата, эти действия ФБР не направлены на срыв "Диалога Форт-Росс".

"Я думаю, что надо смотреть выше. К сожалению, есть сегодня люди, которые не заинтересованные стабилизации российско-американских отношений в целом. Потому что "Форт-Росс" - это только частичка, хотя и очень важная, российско-американских отношений", - сказал он.

"Диалог Форт-Росс" - российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в 2017 году, с тех пор форум принимали Псков, Изборск, Великий Новгород. В июне 2019 года дискуссии проходили в Вологде.