Онищенко рассказал о последствиях сокращения зимнего периода

"Когда мы рождаемся, у нас запускается биоритм — у каждого свой. И он работает у нас всю жизнь, иногда мы в него вмешиваемся, например, переезжаем далеко от места рождения. Нам придется принимать серьезные меры (в случае сокращения зимнего периода. – прим. ред.), чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей", — рассказал Онищенко.