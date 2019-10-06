Онищенко рассказал о последствиях сокращения зимнего периода

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сокращение зимнего периода в России обернется сменой биологических ритмов жителей страны, об этом в интервью Ura.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.
"Когда мы рождаемся, у нас запускается биоритм — у каждого свой. И он работает у нас всю жизнь, иногда мы в него вмешиваемся, например, переезжаем далеко от места рождения. Нам придется принимать серьезные меры (в случае сокращения зимнего периода. – прим. ред.), чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей", — рассказал Онищенко.
По его словам, изменения климата также заставят переосмыслить условия труда в стране, включая продолжительность рабочего дня и длительность перерывов. При этом Онищенко указал, что каких-либо катастрофических последствий в случае сокращения зимнего периода не будет.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете" о постепенном сокращении в средней полосе России зимнего периода. По его словам, уменьшается промежуток времени между теми периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и к устойчивым положительным значениям.
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