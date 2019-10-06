ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФОРТ-РОСС (Калифорния) 6 окт - РИА Новости. Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР. По его словам, Юмашевой задавали “абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы”.

"Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение", - сообщил Антонов.

Антонов отметил, что речь идет о политике и депутате Госдумы, которая в последние годы сделала много для развития и стабилизации российско-американских отношений.

“Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево”, - указал дипломат.

Российское посольство в связи с допросом Юмашевой направило ноту протеста в госдепартамент.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы <...> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал Антонов.

В то же время глава дипмиссии выразил мнение, что действия ФБР не направлены на срыв форума "Диалог Форт-Росс".

Ранее посольство США в России не выдало визы части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Незадолго до этого российской делегации не выдали американские визы на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).