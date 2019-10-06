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РИА Новости

ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

01:12 06.10.2019 (обновлено: 05:47 06.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ГДДепутат Государственной Думы Инга Юмашева
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
© Фото : пресс-служба ГД
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Архивное фото
ФОРТ-РОСС (Калифорния) 6 окт - РИА Новости. Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября, заявил в воскресенье журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР. По его словам, Юмашевой задавали “абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы”.

"Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение", - сообщил Антонов.

Антонов отметил, что речь идет о политике и депутате Госдумы, которая в последние годы сделала много для развития и стабилизации российско-американских отношений.
“Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево”, - указал дипломат.
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Российское посольство в связи с допросом Юмашевой направило ноту протеста в госдепартамент.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы <...> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы", - сказал Антонов.

В то же время глава дипмиссии выразил мнение, что действия ФБР не направлены на срыв форума "Диалог Форт-Росс".
Ранее посольство США в России не выдало визы части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Незадолго до этого российской делегации не выдали американские визы на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла утверждение посольства США, что речь идет о "частном случае". Она отметила, что документы подавались в те сроки, которые были указаны американской стороной.
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ФБРГосдума РФНью-Йорк (город)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
К депутатам партии Единой России даже внутри нашей страны уже давно назрели вопросы, которые можно было бы задать в неформальной обстановке и с применением техники допроса.
6 октября, 01:45
VSVladimir Sorokin
77700136
А что плохого случилось? Захотели завербовать, не получилось. Я думаю они так многих допрашивали и успешно завербовали, не только в госдуме, но и в роскосмосе наверно. Нормальное поведение сверхдержавы. А мы что, так не делаем а только возмущаемся и ноем?
6 октября, 01:41
Gabriel Izgesiaz
501000033
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