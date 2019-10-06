Сбербанк поймал виновного в утечке данных и дал клиентам ряд советов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сбербанк выявил сотрудника, виновного в утечке данных 200 клиентов банка, угрозы хищения данных по 60 миллионам карт нет, сообщили в банк.

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что днем ранее ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум две сотни клиентов. Банк начал служебное расследование, основной версией назвал умышленные преступные действия сотрудника - внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.

В результате внутреннего расследования служба безопасности банка во взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября нашла руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и, как считают в Сбербанке, попытался похитить в корыстных целях информацию о клиентах.

Как отметили в пресс-службе Сбербанка, удалось собрать улики, доказывающие вину сотрудника. Он дал признательные показания, сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

"Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует", - подчеркивается в сообщении Сбербанка.

Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было, подчеркнули в кредитной организации.

Данные в безопасности

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" заявил, что кредитные карты двухсот клиентов, чьи данные были похищены, уже перевыпущены, и клиентам не стоит волноваться.

Как заверил глава Сбербанка, карты, с которых произошла утечка данных, находились на особом контроле банка, каждая операция, совершенная по ним, отслеживалась, поэтому угрозы хищения средств клиентов не было. Он добавил, что изначально в круг подозреваемых входили 35 человек, однако потом он был сужен сначала до двух, затем до одного сотрудника банка, который впоследствии и дал признательные показания.

Греф также сообщил, что сотруднику Сбербанка, подозреваемому в утечке данных 200 клиентов, грозит уголовная ответственность.

Сотрудник, по словам главы Сбербанка, объяснил свой поступок личными причинами, сейчас банк эту информацию проверяет.

"Никакой утечки данных, кроме 200 владельцев карт, которые опять-таки не были опубликованы в открытом доступе. Они находятся у нас, и еще в трех источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, владельцам волноваться нечего", - сказал Греф.

Внимание, мошенники!

Греф также дал несколько советов, как защитить свои накопления. Он отметил, что сотрудник банка никогда не станет звонить клиенту и узнавать его данные, поскольку они у него и так есть.