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РИА Новости

Вице-премьер России провел встречу с Мадуро в Каракасе

01:05 06.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Юрий Борисов. Архивное фото
КАРАКАС, 6 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в Каракасе провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес, она продлилась менее часа.
"Я впервые у вас, мне все очень понравилось", - заявил Борисов в начале встречи.
Мадуро заявил, что визит российского вице-премьера в Каракас очень важен после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
В конце сентября состоялась встреча Мадуро с Путиным. По итогам стороны согласовали план взаимодействия в области экономического и промышленного развития, рассказал ранее Мадуро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсуждали также военно-техническое сотрудничество, оно "продолжается".
"Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет", - заявил Мадуро.
"Мне кажется, хорошая идея - выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее", - заявил венесуэльский президент.
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
00:16РИА Новости
Борисов встретился в Каракасе с вице-президентом и главой МИД Венесуэлы
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Николас МадуроВенесуэлаРоссияПолитика
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