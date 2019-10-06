Вице-премьер России провел встречу с Мадуро в Каракасе

КАРАКАС, 6 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в Каракасе провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес, она продлилась менее часа.

"Я впервые у вас, мне все очень понравилось", - заявил Борисов в начале встречи.

Мадуро заявил, что визит российского вице-премьера в Каракас очень важен после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

В конце сентября состоялась встреча Мадуро с Путиным. По итогам стороны согласовали план взаимодействия в области экономического и промышленного развития, рассказал ранее Мадуро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсуждали также военно-техническое сотрудничество, оно "продолжается".

"Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет", - заявил Мадуро.