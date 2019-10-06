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РИА Новости
Культура

Нина Ургант получит первый почетный знак "Александринская роза"

00:13 06.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Нина Ургант
Актриса Нина Ургант
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актриса Нина Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Церемония передачи первого почетного знака "Александринская роза" народной артистке СССР Нине Ургант состоится 6 октября в Александринском театре, сообщили в пресс-службе.
Александринский театр и Ювелирная группа "Смоленские бриллианты", возрождая традицию императорских театров награждения артистов предметами ювелирного искусства, учредила Почетный знак "Александринская роза". Знак представляет собой украшенную бриллиантами брошь для женщин и аналогичные запонки для мужчин. Первая награда "Александринская роза" присуждена народной артистке СССР Нине Ургант.
Шестого  октября на церемонии, которая пройдет в Царском фойе "Александринки", художественный руководитель театра Валерий Фокин и гендиректор ювелирной группы "Смоленские бриллианты" Дмитрий Кунцев передадут награду сыну Нины Ургант Андрею для передачи выдающейся актрисе.
Вторым обладателем Почетного знака "Александринская роза" в этом сезоне станет старейшина театра народный артист России Николай Мартон.
В дальнейшем Почетный знак будет присуждаться ежегодно и вручаться 30 августа, в день открытия очередного сезона Александринского театра.
Поэт Жуковский сравнил юную романтическую девушку – невесту великого князя Николая Павловича прусскую принцессу Шарлотту, с белой розой, нарисовав стилизованное изображение цветка. Созданный образ стал эмблемой будущей русской императрицы, получившей в России имя Александры Федоровны. В честь Александрины, как называли супругу императора Николая Первого, был именован театр, возведенный великим зодчим России в самом сердце Санкт-Петербурга.
Нина Ургант
4 сентября, 02:18РИА Новости
Биография Нины Ургант
1411025
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КультураНина УргантРоссия
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