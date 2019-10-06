Нина Ургант получит первый почетный знак "Александринская роза"

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Церемония передачи первого почетного знака "Александринская роза" народной артистке СССР Нине Ургант состоится 6 октября в Александринском театре, сообщили в пресс-службе.

Александринский театр и Ювелирная группа "Смоленские бриллианты", возрождая традицию императорских театров награждения артистов предметами ювелирного искусства, учредила Почетный знак "Александринская роза". Знак представляет собой украшенную бриллиантами брошь для женщин и аналогичные запонки для мужчин. Первая награда "Александринская роза" присуждена народной артистке СССР Нине Ургант.

Шестого октября на церемонии, которая пройдет в Царском фойе "Александринки", художественный руководитель театра Валерий Фокин и гендиректор ювелирной группы "Смоленские бриллианты" Дмитрий Кунцев передадут награду сыну Нины Ургант Андрею для передачи выдающейся актрисе.

Вторым обладателем Почетного знака "Александринская роза" в этом сезоне станет старейшина театра народный артист России Николай Мартон.

В дальнейшем Почетный знак будет присуждаться ежегодно и вручаться 30 августа, в день открытия очередного сезона Александринского театра.