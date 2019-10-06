Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T06:33Z
https://ria.ru/20191006/1559470755.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/03/1559470394_0:0:638:359_1036x0_80_0_0_7a1328ed7e2056a46eb68043a9524dd2.jpg
РИА Новости
Культура

Опубликован кадр из "Симпсонов" с Гомером в образе Фредди Меркьюри

06:15 06.10.2019 (обновлено: 06:33 06.10.2019)
786
© Fox Media LLC (2019)Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© Fox Media LLC (2019)
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Сети опубликовали кадр из новой серии "Симпсонов", на котором главный герой сериала Гомер в образе Фредди Меркьюри, сообщает NME.
Аниматоры полностью воссоздали образ фронтмена Queen с выступления на благотворительном концерте Live Aid 1985 года на стадионе Уэмбли, который был организован для сбора средств в пользу голодающего населения в Эфиопии.
Гомеру Симпсону нарисовали усы и прическу, как у Меркьюри и "одели" его в белую майку и светло-голубые джинсы.
Эпизод выйдет уже завтра, 6 октября на телеканале Fox TV.
На концерте Уэмбли Queen исполнили несколько своих самых популярных песен, включая Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Will Rock You, We Are the Champions и другие.
Кадр из фильма Симпсоны в кино
6 августа, 11:29Культура
Композитор "Симпсонов" подал в суд на создателей сериала за дискриминацию
6101005
КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)QueenЭфиопия
Рекомендуем
Актриса Наталья Бочкарева
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Якутии шесть человек, среди которых граждане Китая, пострадали в ДТП
Такси
На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Медсестра в прививочном кабинете
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
Русские войска в годы Первой мировой войны
Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
Словарь
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Кабаре Мулен Руж
В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
Легкомоторный самолет в небе
В Ирландии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Танк Т-14 Армата
СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
06:09СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
Лента новостейМолния