Опубликован кадр из "Симпсонов" с Гомером в образе Фредди Меркьюри

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Сети опубликовали кадр из новой серии "Симпсонов", на котором главный герой сериала Гомер в образе Фредди Меркьюри, . В Сети опубликовали кадр из новой серии "Симпсонов", на котором главный герой сериала Гомер в образе Фредди Меркьюри, сообщает NME.

Аниматоры полностью воссоздали образ фронтмена Queen с выступления на благотворительном концерте Live Aid 1985 года на стадионе Уэмбли, который был организован для сбора средств в пользу голодающего населения в Эфиопии.

Гомеру Симпсону нарисовали усы и прическу, как у Меркьюри и "одели" его в белую майку и светло-голубые джинсы.

Эпизод выйдет уже завтра, 6 октября на телеканале Fox TV.