Опубликован кадр из "Симпсонов" с Гомером в образе Фредди Меркьюри

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Сети опубликовали кадр из новой серии "Симпсонов", на котором главный герой сериала Гомер в образе Фредди Меркьюри, сообщает NME.
Аниматоры полностью воссоздали образ фронтмена Queen с выступления на благотворительном концерте Live Aid 1985 года на стадионе Уэмбли, который был организован для сбора средств в пользу голодающего населения в Эфиопии.
Гомеру Симпсону нарисовали усы и прическу, как у Меркьюри и "одели" его в белую майку и светло-голубые джинсы.
Эпизод выйдет уже завтра, 6 октября на телеканале Fox TV.
На концерте Уэмбли Queen исполнили несколько своих самых популярных песен, включая Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Will Rock You, We Are the Champions и другие.