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Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Детишки, пластилин, диспансеризация. Как не опозориться в родительском чате

12:00 06.10.2019
488
Как это по-русски
Детишки, пластилин, диспансеризация. Как не опозориться в родительском чате
Вчера, 12:00
Психологи говорят: “Не делайте детям много замечаний”. А лингвисты: “Делайте это хотя бы правильно”. Положь конфету, слазь оттудова, помахай дедушке, поиграйся с машинками, не плакай – и другие ошибки, которым родители учат детей.
Слушайте и говорите правильно!
Больше родительских тем – в нашем новом подкасте "Это надолго".
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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