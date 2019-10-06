Грузчик рассказал, как туристам обезопасить багаж в аэропорту

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Грузчик, работающий в аэропорту, не желая называть свое имя, открыл некоторые секреты, которые помогут туристам сохранить свой багаж целым и получить его в пункте назначения, Грузчик, работающий в аэропорту, не желая называть свое имя, открыл некоторые секреты, которые помогут туристам сохранить свой багаж целым и получить его в пункте назначения, сообщает Express.

Для того, чтобы чемоданы, если их несколько, оставались вместе, работник аэропорта предлагает взять одинаковый багаж. Естественно, грузчики разместят их рядом не потому, что они одного цвета, просто вещи одинакового размера и типа лучше складываются друг с другом.

Также по словам эксперта, не стоит набивать чемодан так, чтобы он весил более 25 килограммов. "Вы сами раздражаетесь, когда приходится класть тяжелые сумки в багажник автомобиля, представьте, если это нужно сделать 200 раз подряд, - объясняет он. - Иногда мы просто бросаем их, так как вещи слишком тяжелые, чтобы делать это осторожно".

Также специалист советует брать прочный чемодан с заменяемой ручкой. К нему стоит прикрепить карточку с именем, но при этом убрать все бирки из предыдущих путешествий, так как из-за них чемодан может отправиться неправильным рейсом.

А карточка с именем поможет найти багаж, если он потеряется.