В Таиланде двухметровый питон заполз в машину полицейского

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двухметровый питон на глазах сотрудника полиции заполз в его автомобиль, Двухметровый питон на глазах сотрудника полиции заполз в его автомобиль, сообщает The Phuket News.

Почти два часа полицейский не мог воспользоваться автомобилем, но решил самостоятельно ничего не предпринимать и вызвал спасателей.

По словам руководителя службы спасения Пхукета и одного из самых опытных змееловов Пхукета Сайана Тхаммапхана, вытащить питона из под капота удалось через два часа. Рептилия спряталась в отсеке двигателя. Спасателям пришлось работать в темноте, но и под дождем.