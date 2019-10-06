В Таиланде двухметровый питон заполз в машину полицейского

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Двухметровый питон на глазах сотрудника полиции заполз в его автомобиль, сообщает The Phuket News.
Почти два часа полицейский не мог воспользоваться автомобилем, но решил самостоятельно ничего не предпринимать и вызвал спасателей.
По словам руководителя службы спасения Пхукета и одного из самых опытных змееловов Пхукета Сайана Тхаммапхана, вытащить питона из под капота удалось через два часа. Рептилия спряталась в отсеке двигателя. Спасателям пришлось работать в темноте, но и под дождем.
В ближайшее время пойманную змею выпустят на волю в джунглях, подальше от жилых районов.