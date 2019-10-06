Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T08:00Z
https://ria.ru/20191006/1559442060.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152944/56/1529445641_0:109:2398:1458_1036x0_80_0_0_9cd78e6c2e33d49182bed2b724739eb2.jpg
РИА Новости

Пушки-мастодонты. Зачем Россия модернизирует "Малки" и "Тюльпаны"

08:00 06.10.2019
21443
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион"
Самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Чудовищный калибр, огромная дальность стрельбы, новые боевые возможности — в России завершается модернизация одной из самых мощных самоходных пушек в мире — 203-миллиметровой самоходки 2С7М "Малка", а также 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Распространено мнение, что в эпоху высокоточных ракет и авиации орудия такого калибра безнадежно устарели. О том, так ли это, — в материале РИА Новости.

Повысить точность

Дивизион "Малок" замер на боевых позициях, задрав в небо стволы монструозных орудий. Цель — укрепленный бункер условных террористов на удалении 40 километров. Координаты объекта экипажи получают в прямом эфире — с беспилотника "Орлан-10". Наводчики вносят последние коррективы, после чего землю сотрясает залп активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами. Цель накрыта.
В конце сентября в Амурской области впервые применили самоходные артиллерийские установки большой мощности в качестве высокоточного оружия — в связке с беспилотником. Такой симбиоз раскрыл новые возможности этих далеко не самых современных пушек. Впрочем, списывать их со счетов Минобороны не спешит.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Малка"
Самоходная артиллерийская установка Малка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка "Малка"
После модернизации, за которую отвечает "Уралтрансмаш", "Малки" получат новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергоснабжения. Заменят также оборудование внутренней связи, радиостанцию, систему противоатомной защиты, приборы наблюдения, аппаратуру приема и обработки данных. "Тюльпаны", в свою очередь, укомплектуют современными комплексами связи, позволяющими работать в единой системе тактического звена.
По словам военных, обе обновленные артсистемы еще долго останутся полезными на поле боя, где, казалось бы, уже безраздельно властвуют более точные крылатые ракеты, управляемые авиационные боеприпасы и ударные беспилотники.
Военные учения. Архивное фото
4 апреля 2016, 08:45РИА Новости
Артиллеристы ВВО провели стрельбы из новых САУ 2С7М "Малка"Тактические учения прошли в Амурской области, военные выполнили стрельбы по командным пунктам, средствам ПВО и скоплениям военной техники условного противника на удалении 25 километров.
"Главная цель модернизации "Малки" и "Тюльпана" — повысить точность стрельбы, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Раньше эти системы входили в резерв Верховного главнокомандования СССР и могли применять тактические ядерные боеприпасы. Сейчас это уже не нужно, но актуальности они не утратили. В той же Сирии вклад артиллерии в общую победу над бандформированиями огромен. Почти половина потерь боевиков вызвана огнем ствольных систем и РСЗО. Тяжелые дальнобойные орудия незаменимы при взломе мощных укрепрайонов".

Оружие XXI века

Хотя "Малку" разрабатывали под снаряды со специальной боевой частью, самоходка может стрелять также неядерными боеприпасами большой мощности. К примеру, стокилограммовым осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом пушка уверенно бьет на дальность 50 километров. Иными словами, по боевым возможностям эта САУ сопоставима с главным калибром линкоров времен Второй мировой.
Для разрушения бункеров и ударов по пехоте имеются бетонобойные, кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. По мнению специалистов, именно универсальность "Малки" послужила причиной ее модернизации. Кроме того, опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий показал, что самый распространенный среди самоходок калибр 152 миллиметра эффективен далеко не всегда.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
Единственное, чего не хватало "Малке" и "Тюльпану", — это достаточной точности, чтобы уверенно поражать малоразмерные цели. Однако современные средства целеуказания и наведения закрывают этот вопрос.
По словам Леонкова, чтобы сделать "Малку" высокоточной, достаточно включить ее в автоматизированную систему управления и разведывательно-огневые контуры Сухопутных войск. Тогда она сможет получать целеуказания со спутников, беспилотников, самолетов и разведывательно-диверсионных групп Сил специальных операций, действующих в тылу противника.
Самоходная пушка 2С7М Малка
3 октября, 03:04Новое оружие России
В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизированные "Малки" и "Тюльпаны" станут дальнобойной "снайперской винтовкой" Сухопутных войск, способной вскрывать хорошо защищенные цели. Снаряды и мины, даже такие крупные, обойдутся Минобороны куда дешевле крылатых ракет "Калибр" или, к примеру, корректируемых авиабомб КАБ-500. К тому же немало этих боеприпасов хранится на складах еще со времен холодной войны.
Важность крупного калибра понимают и за рубежом. Американцы до сих пор эксплуатируют 203-миллиметровую самоходную гаубицу М110, принятую на вооружение еще в 1962-м.

Более 40 лет в строю

Самоходная пушка 2С7М "Малка" представляет собой модификацию САУ 2С7 "Пион". Основным предназначением этой самоходки, вставшей в строй в 1975-м, было подавление тылов противника, уничтожение особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 50 километров.
"Малка" отличается от "Пиона" более мощным "всеядным" двигателем, который работает не только на дизельном топливе, но и на керосине и бензине. Модернизация ходовой увеличила ресурс до восьми-десяти тысяч километров пробега. Возимый боекомплект расширился с четырех до восьми снарядов. Новый механизм заряжания повысил скорострельность до двух с половиной выстрелов в минуту.
Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
14 апреля 2017, 14:55РИА Новости
Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою
В серию "Малка" пошла в 1986-м. Сейчас в армии насчитывается около 60 2С7М, около 260 2С7 находятся на хранении.
Миномет 2С4 "Тюльпан", принятый на вооружение в 1972-м, до сих пор остается рекордсменом по калибру среди подобных орудий. Выпущенная из него мина в свободном падении насквозь пробивает железобетонную конструкцию с двенадцатиметровым перекрытием или крышу укрепленного авиационного ангара. Дальность стрельбы — до девяти километров.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан"
Посетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Посетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан"
Ассортимент боеприпасов для "Тюльпана" впечатляет: предусмотрены фугасные мины для поражения объектов и живой силы, активно-реактивные мины с увеличенной до 20 километров дальностью полета, уникальные корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием. Сегодня на вооружении Сухопутных войск России стоят 40 минометов 2С4, еще около 390 находятся на хранении.
405333414
Обсудить 12
Алексей ЛеонковУралтрансмашСирияБезопасность
Популярные комментарии
Ещё можно модернизировать Царь-пушку калибра 890 мм, а зачем?..
6 октября, 12:37
iivanaivazovscky
8100221
Класс!
6 октября, 09:02
Сергей мешалкин
1720003
Рекомендуем
Газовый вентиль
Россия поблагодарит Запад: как нам помогают газовые санкции
РИА
Новости
Танк Т-90М
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Военнослужащий за пультом во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области
Эксперт назвал два преимущества России в случае ядерной войны
Русские войска в годы Первой мировой войны
Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
Лента
новостей
Мужчина склонился над клавиатурой
Американские СМИ: русские захватывают мировой рынок черного пиара
Танк Т-14 Армата
Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен зачитывает доклад о выкупе правительством цирковых животных
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
National Interest назвал самые опасные российские бомбардировщики
Военнослужащие на полигоне Раевский в Новороссийске
Красная угроза. Какими "страшилками" об армии России пугают западные СМИ
Сквер детской больницы в Северске
"Все как в Советском Союзе". Жизнь в закрытых городах глазами обывателей
Здание Капитолия в Вашингтоне
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мировой политике
Стенд Сбербанка
Сбербанк поймал виновного в утечке данных и дал клиентам ряд советов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
06:09СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
Лента новостейМолния