Пушки-мастодонты. Зачем Россия модернизирует "Малки" и "Тюльпаны"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Чудовищный калибр, огромная дальность стрельбы, новые боевые возможности — в России завершается модернизация одной из самых мощных самоходных пушек в мире — 203-миллиметровой самоходки 2С7М "Малка", а также 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Распространено мнение, что в эпоху высокоточных ракет и авиации орудия такого калибра безнадежно устарели. О том, так ли это, — в материале РИА Новости.

Повысить точность

Дивизион "Малок" замер на боевых позициях, задрав в небо стволы монструозных орудий. Цель — укрепленный бункер условных террористов на удалении 40 километров. Координаты объекта экипажи получают в прямом эфире — с беспилотника "Орлан-10". Наводчики вносят последние коррективы, после чего землю сотрясает залп активно-реактивными осколочно-фугасными снарядами. Цель накрыта.

В конце сентября в Амурской области впервые применили самоходные артиллерийские установки большой мощности в качестве высокоточного оружия — в связке с беспилотником. Такой симбиоз раскрыл новые возможности этих далеко не самых современных пушек. Впрочем, списывать их со счетов Минобороны не спешит.

После модернизации, за которую отвечает "Уралтрансмаш", "Малки" получат новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергоснабжения. Заменят также оборудование внутренней связи, радиостанцию, систему противоатомной защиты, приборы наблюдения, аппаратуру приема и обработки данных. "Тюльпаны", в свою очередь, укомплектуют современными комплексами связи, позволяющими работать в единой системе тактического звена.

По словам военных, обе обновленные артсистемы еще долго останутся полезными на поле боя, где, казалось бы, уже безраздельно властвуют более точные крылатые ракеты, управляемые авиационные боеприпасы и ударные беспилотники.

"Главная цель модернизации "Малки" и "Тюльпана" — повысить точность стрельбы, — рассказывает РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Раньше эти системы входили в резерв Верховного главнокомандования СССР и могли применять тактические ядерные боеприпасы. Сейчас это уже не нужно, но актуальности они не утратили. В той же Сирии вклад артиллерии в общую победу над бандформированиями огромен. Почти половина потерь боевиков вызвана огнем ствольных систем и РСЗО. Тяжелые дальнобойные орудия незаменимы при взломе мощных укрепрайонов".

Оружие XXI века

Хотя "Малку" разрабатывали под снаряды со специальной боевой частью, самоходка может стрелять также неядерными боеприпасами большой мощности. К примеру, стокилограммовым осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом пушка уверенно бьет на дальность 50 километров. Иными словами, по боевым возможностям эта САУ сопоставима с главным калибром линкоров времен Второй мировой.

Для разрушения бункеров и ударов по пехоте имеются бетонобойные, кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. По мнению специалистов, именно универсальность "Малки" послужила причиной ее модернизации. Кроме того, опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий показал, что самый распространенный среди самоходок калибр 152 миллиметра эффективен далеко не всегда.

Единственное, чего не хватало "Малке" и "Тюльпану", — это достаточной точности, чтобы уверенно поражать малоразмерные цели. Однако современные средства целеуказания и наведения закрывают этот вопрос.

По словам Леонкова, чтобы сделать "Малку" высокоточной, достаточно включить ее в автоматизированную систему управления и разведывательно-огневые контуры Сухопутных войск. Тогда она сможет получать целеуказания со спутников, беспилотников, самолетов и разведывательно-диверсионных групп Сил специальных операций, действующих в тылу противника.

Модернизированные "Малки" и "Тюльпаны" станут дальнобойной "снайперской винтовкой" Сухопутных войск, способной вскрывать хорошо защищенные цели. Снаряды и мины, даже такие крупные, обойдутся Минобороны куда дешевле крылатых ракет "Калибр" или, к примеру, корректируемых авиабомб КАБ-500. К тому же немало этих боеприпасов хранится на складах еще со времен холодной войны.

Важность крупного калибра понимают и за рубежом. Американцы до сих пор эксплуатируют 203-миллиметровую самоходную гаубицу М110, принятую на вооружение еще в 1962-м.

Более 40 лет в строю

Самоходная пушка 2С7М "Малка" представляет собой модификацию САУ 2С7 "Пион". Основным предназначением этой самоходки, вставшей в строй в 1975-м, было подавление тылов противника, уничтожение особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 50 километров.

"Малка" отличается от "Пиона" более мощным "всеядным" двигателем, который работает не только на дизельном топливе, но и на керосине и бензине. Модернизация ходовой увеличила ресурс до восьми-десяти тысяч километров пробега. Возимый боекомплект расширился с четырех до восьми снарядов. Новый механизм заряжания повысил скорострельность до двух с половиной выстрелов в минуту.

В серию "Малка" пошла в 1986-м. Сейчас в армии насчитывается около 60 2С7М, около 260 2С7 находятся на хранении.

Миномет 2С4 "Тюльпан", принятый на вооружение в 1972-м, до сих пор остается рекордсменом по калибру среди подобных орудий. Выпущенная из него мина в свободном падении насквозь пробивает железобетонную конструкцию с двенадцатиметровым перекрытием или крышу укрепленного авиационного ангара. Дальность стрельбы — до девяти километров.