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РИА Новости

Горячие швейцарские банкиры: драка, слежка и подозрительное самоубийство

08:00 06.10.2019
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© AFP 2019 / Fabrice CoffriniФлаг Швейцарии над вывеской банка Credit Suisse в Берне
Флаг Швейцарии над вывеской банка Credit Suisse в Берне
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse, на протяжении полутора веков служивший образцом финансовой респектабельности, оказался в центре безобразного скандала. В результате два топ-менеджера уволены, а ключевой свидетель совершил самоубийство.

Бытовуха по-швейцарски

Швейцария в шоке: топ-менеджеры всемирно известного банка Credit Suisse устроили разборку в духе российских девяностых — с публичной дракой, слежкой и вполне реальным трупом в финале.
В 2015 году сотрудник Credit Suisse Икбал Хан получил долгожданное повышение по службе и занял пост директора департамента по управлению активами. Резко увеличившийся оклад позволил ему купить дом на берегу Женевского озера, причем по соседству с домом генерального директора банка Тиджана Тиама.
Однако начальнику и подчиненному не суждено было стать добрыми соседями, поскольку Хан с женой затеяли радикальную реновацию своего участка, начавшуюся со сноса бульдозерами только что купленного дома.
Понятно, что активная стройплощадка за окном очень не понравилась генеральному директору банка, тем более что строители в процессе реконструкции свалили бульдозерами несколько деревьев, посаженных Тиамом, — они загораживали Хану с женой вид на озеро.
Через два года Икбал Хан закончил строительство, однако отношения с соседом (и по совместительству — начальником) были испорчены навсегда.

Когда банкиры дерутся

Тлеющий конфликт перешел в острую стадию в январе, когда Тиджан Тиам устроил у себя вечеринку для коллег. Пригласили и Икбала Хана с женой. В какой-то момент, когда Тиам беседовал с председателем правления Credit Suisse Урсом Рохнером, к ним подошел Хан. И Тиджан не удержался, чтобы полушутливо не пожаловаться старшему коллеге на беспокойного соседа.
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Хан, пакистанец по происхождению, обиделся и вспылил. Через несколько секунд ошеломленные гости во главе с председателем правления Credit Suisse стали свидетелями уникального зрелища — драки двух швейцарских банкиров. Драчунов разняла жена Хана, которая увела супруга домой.
После испорченной вечеринки Икбал Хан начал регулярно заявляться к Рохнеру с жалобами на Тиама, который якобы всячески его притесняет, придирается и мешает карьере. Наконец терпение председателя правления лопнуло и он предложил Хану взять отпуск на три месяца, а потом покинуть банк, чтобы "не создавать неприятную рабочую атмосферу". Первого июля Credit Suisse официально объявил, что Икбал Хан покидает компанию.
Тот искал работу, посещая собеседования во всех крупных швейцарских банках. В конце августа ему предложили должность президента по управлению глобальными активами в крупнейший швейцарском финансовом холдинге UBS Group. Однако история этим не закончилась.

Шпион, выйди вон

Руководству Credit Suisse стало известно, что Икбал Хан пообещал UBS привести с собой еще как минимум пятерых коллег. Операционный директор Пьер-Оливье Буи приказал начальнику службы безопасности Credit Suisse организовать наблюдение за Ханом, чтобы выяснить, кого именно тот собирается перетащить к конкурентам.
Глава службы безопасности обратился в частное охранное агентство Investigo — не лично, а через посредника, имя которого не называется.
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Частные детективы должны были следить за Ханом и фотографировать всех, с кем он встречался. Однако жизнь и работа в Швейцарии, славящейся исключительно низким уровнем преступности, похоже, плохо отразилась на квалификации сотрудников Investigo: 17 сентября во время поездки с женой в магазин Икбал Хан обнаружил слежку.
Он вышел из машины и сфотографировал на смартфон номерной знак автомобиля частного детектива. А когда тот выскочил на улицу, Хан попытался запечатлеть и его. Дальше версии расходятся: банкир утверждает, что сыщик хотел вырвать у него из рук смартфон. Тот, в свою очередь, на допросе в полиции заявил, что всего лишь заслонял ладонями объектив, чтобы не засветиться на снимке.
Как бы то ни было, в тот же день Икбал Хан подал в прокуратуру Цюриха официальную жалобу. Следователи быстро установили владельца сфотографированного Ханом авто, и уже на следующий день частный детектив из Investigo оказался под арестом. Чуть позже к нему присоединились двое коллег, следившие за Ханом в другие дни. И вся история стала достоянием общественности.

Удачное самоубийство

Руководство Credit Suisse лихорадочно пытается погасить скандал, серьезно ударивший по репутации банка. Первого октября объявили об увольнении главы службы безопасности банка и отставке операционного директора Пьера-Оливье Буи.
При этом подчеркивалось, что Буи, отдавая распоряжении о слежке за Икбалом Ханом, действовал по собственной инициативе, "чтобы защитить интересы банка", и не обсуждал это с другими руководителями. Также отмечалось, что слежка за Ханом была полностью прекращена еще 18 сентября.
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Прокуратура Цюриха продолжает расследование, однако новые подробности вряд ли появятся. Дело в том, что посредника, через которого глава службы безопасности Credit Suisse нанимал Investigo, достоверно знавшего, какие цели и задачи были поставлены перед частными сыщиками, на прошлой неделе обнаружили мертвым.
Полиция пришла к выводу, что он покончил жизнь самоубийством, за что руководство Credit Suisse, вероятно, очень ему благодарно.
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КриминалБанкиCredit SuisseUBSШвейцарияЦюрихЭкономика
Популярные комментарии
Типично швейцарские имена и фамилии: Тиджан Тиам и Икбал Хан. 🤣 Дожились швейцарцы!
6 октября, 10:01
Ivana Ivanova
1440000
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