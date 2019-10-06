Процедура выборов в парламент Туниса

Объявление о выборах осуществляется через президентский указ, который должен быть издан не позднее, чем за три месяца до даты голосования. Выборы назначаются на праздничный или выходной день. В 2019 году голосование пройдет 6 октября

Избирательным правом наделены граждане Туниса, достигшие 18 лет. Принимать участие в голосовании не могут военные и сотрудники службы внутренней безопасности (полиция). В Тунисе установлен принцип добровольной регистрации избирателей

Членами парламента могут стать лица, достигшие возраста 23 лет и являющиеся гражданами Туниса более 10 лет.

Определение количества мест в парламенте от избирательного округа происходит на основании закона, который принимается не позднее, чем за год до срока очередных до срока очередных парламентских выборов. В округе, которому выделяется четыре и более мест, в каждом избирательном списке среди первых четырех кандидатов должен быть хотя бы один не старше 35 лет. В случае невыполнения этого условия список лишается половины суммы общественной стипендии. В списках кандидатов должно быть равное число мужчин и женщин, и они должны чередоваться.

Согласно конституции (2014), существенной составной частью парламента является парламентская оппозиция, которой должно быть обеспечено надлежащее и эффективное представительство во всех структурах парламента.

Подготовку и проведение выборов осуществляет Высшая независимая избирательная комиссия (ВНИК).

Предвыборная агитация начинается за 22 дня до даты голосования и заканчивается за 24 часа до дня выборов. В соответствии с законодательством, запрещается проведение агитации в государственных, общественных и закрытых частных учреждениях, в учебных и культовых заведениях. Также запрещено призывать к ненависти, насилию, фанатизму и дискриминации, использовать флаг и герб государства.

Организаторы массовых агитационных мероприятий должны уведомлять о них ВНИК как минимум за два дня. Финансирование предвыборной агитации возможно из собственных, частных и общественных средств.

Кандидаты и партии, принимающие участие в выборах, обязаны открыть единый банковский счет, через который будут проходить все операции по расходам на избирательную кампанию, а также предоставлять всю отчетность по ведению счета в Высшую независимую избирательную комиссию (ВНИК). Все единовременные расходы, превышающие 500 динар, должны сопровождаться чеками или банковскими переводами. При этом нельзя самостоятельно делить эти расходы на части. Все отчетные документы по счету передаются в Аудиторский суд не позднее, чем через 45 дней после объявления окончательных итогов выборов, а все данные о расходах публикуются в одной из ежедневных газет в течение двух месяцев после объявления итогов выборов.

Перед началом голосования председатель избирательной комиссии в присутствии представителей кандидатов должен удостовериться, что ящик для голосования пуст.

Для того чтобы получить бюллетень, избиратель показывает члену избирательной комиссии удостоверение личности и обмакивает левый указательный палец в чернила. После этого он направляется в кабину для голосования, где лично заполняет бюллетень, затем складывает и опускает его в ящик для голосования.

В случае порчи бюллетеня избиратель может запросить еще один бланк.

Голосование за списки происходит в один тур. Если в избирательном округе был выдвинут только один список, то он выигрывает при любом количестве поданных за него голосов. Если списков несколько, то распределение мест в округах происходит на основе пропорционального представительства с учетом наибольшего остатка (квота Хара). Избиратель голосует за список целиком, не вычеркивая и не меняя в нем порядок кандидатов. На первом этапе места между списками распределяются на основе избирательной квоты (коэффициента). На втором этапе применяется метод наибольшего остатка. Если остатки окажутся одинаковыми, предпочтение отдается более молодому кандидату.

Незрячие или инвалиды, не способные самостоятельно заполнить бюллетень, имеют право привести с собой на участок помощника из числа своих родственников. При его отсутствии председатель комиссии может выделить ему помощника из числа находящихся на участке избирателей.

Граждане Туниса, проживающие за рубежом, имеют право голосовать в течение трех дней, последний из которых совпадает с днем голосования.

Подсчет голосов проводится публично в присутствии наблюдателей и представителей кандидатов.Итоговый протокол вывешивается на двери избирательного участка, а его копия опускается в ящик для голосования.

ВНИК может отложить голосование в одном или нескольких избирательных участках, если посчитает проведение выборов там невозможным.

Предварительные результаты выборов объявляются ВНИК в течение трех дней после голосования и завершения подсчета голосов. Результаты выборов вместе со всеми протоколами избирательных комиссий публикуются на официальном сайте ВНИК. Апелляция на результаты выборов может быть подана в апелляционные инстанции Административного суда в течение трех дней после их обнародования.