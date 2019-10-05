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РИА Новости

Российский сенатор прокомментировал ситуацию с американо-корейским диалогом

23:49 05.10.2019
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© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Для урегулирования ситуации на Корейском полуострове к переговорам с КНДР следует подключиться России и Китаю, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, передает агентство Рёнхап. Глава делегации КНДР заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию.
"В отношениях между США и КНДР, как в калейдоскопе, хорошие новости сменяют плохие с потрясающей быстротой. Но в целом ситуация продолжает быть очень неопределенной. Похоже, США слишком торопят Северную Корею, желая получить от нее все и сразу. В свою очередь и Пхеньян простым переговорщиком не назовешь", - отметил политик.
Сенатор выразил надежду, что стороны, успокоившись, взвесив все "за" и "против", продолжат переговоры. "Сейчас "рубить концы", когда пройдена определенная часть пути, будет означать не только возвращение к нулевой отметке. Ситуация вообще может выйти из-под контроля", - добавил Клинцевич.
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"Не исключаю, что дело пойдет лучше, если к переговорам подключатся и другие страны, прежде всего, Россия и Китай. Денуклеаризация Корейского полуострова - задача поистине мирового значения, и по сравнению с ней чьи-то амбиции просто ничтожны", - заключил парламентарий.
Со своим коллегой согласен и член международного комитета СФ Олег Морозов.
"Американо-корейский диалог зашёл в тупик. Пхеньян раскассировал свою ракетную программу. И понятно, что без России и Китая денуклеаризация Корейского полуострова невозможна", - сказал сенатор РИА Новости.
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Олег МорозовФранц КлинцевичКНДРРоссияСШАВ мире
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