Российский сенатор прокомментировал ситуацию с американо-корейским диалогом

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Для урегулирования ситуации на Корейском полуострове к переговорам с КНДР следует подключиться России и Китаю, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, передает агентство Рёнхап. Глава делегации КНДР заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию.

"В отношениях между США и КНДР, как в калейдоскопе, хорошие новости сменяют плохие с потрясающей быстротой. Но в целом ситуация продолжает быть очень неопределенной. Похоже, США слишком торопят Северную Корею, желая получить от нее все и сразу. В свою очередь и Пхеньян простым переговорщиком не назовешь", - отметил политик.

Сенатор выразил надежду, что стороны, успокоившись, взвесив все "за" и "против", продолжат переговоры. "Сейчас "рубить концы", когда пройдена определенная часть пути, будет означать не только возвращение к нулевой отметке. Ситуация вообще может выйти из-под контроля", - добавил Клинцевич.

"Не исключаю, что дело пойдет лучше, если к переговорам подключатся и другие страны, прежде всего, Россия и Китай. Денуклеаризация Корейского полуострова - задача поистине мирового значения, и по сравнению с ней чьи-то амбиции просто ничтожны", - заключил парламентарий.

Со своим коллегой согласен и член международного комитета СФ Олег Морозов.