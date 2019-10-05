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РИА Новости

В МЧС назвали причину задымления в пристройке к зданию МИД

23:34 05.10.2019 (обновлено: 04:14 06.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Причиной задымления в пристройке к зданию МИД в Москве стало короткое замыкание без последующего возгорания, сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что сообщение о задымлении по адресу: площадь Смоленская-Сенная, дом 32-34/57/2, строение 3, поступило в 22.19 мск. Спасатели были на месте уже через четыре минуты.
"В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения", - сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС агентству сообщили, что пожарные подразделения проверяют здание МИД России после поступившей информации о задымлении, по внешним признакам пожара нет.
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