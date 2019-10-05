В МЧС назвали причину задымления в пристройке к зданию МИД

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Причиной задымления в пристройке к зданию МИД в Москве стало короткое замыкание без последующего возгорания, сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о задымлении по адресу: площадь Смоленская-Сенная, дом 32-34/57/2, строение 3, поступило в 22.19 мск. Спасатели были на месте уже через четыре минуты.

"В ходе проверки было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Сведений о пострадавших не поступало. Все силы возвращаются в подразделения", - сообщили в ведомстве.