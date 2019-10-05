В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета и гранатомета по району населенного пункта Логвиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.