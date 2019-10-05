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РИА Новости

В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

23:32 05.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета и гранатомета по району населенного пункта Логвиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.
"В 18.05 (совпадает с мск) боевики 59 бригады вооруженных формирований Украины из 120-миллиметровых минометов (8 мин) и станкового противотанкового гранатомета (5 гранат) обстреляли район населенного пункта Логвиново", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, потерь нет.
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