В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета и гранатомета по району населенного пункта Логвиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.
"В 18.05 (совпадает с мск) боевики 59 бригады вооруженных формирований Украины из 120-миллиметровых минометов (8 мин) и станкового противотанкового гранатомета (5 гранат) обстреляли район населенного пункта Логвиново", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, потерь нет.