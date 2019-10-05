Неизвестные напали на бюро телеканала "Аль-Арабия" в Багдаде

Сообщается также, что ворвавшиеся устроили погром в офисе канала, разбили дорогую технику и несколько мобильных телефонов.

В Багдаде и других иракских городах с 1 октября проходят массовые антиправительственные акции с требованиями улучшить условия жизни и начать борьбу с коррупцией. За время протестов, по данным правозащитников, в столкновениях с силовиками погибли более 100 человек, порядка 4 тысяч человек получили ранения.