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РИА Новости

Неизвестные напали на бюро телеканала "Аль-Арабия" в Багдаде

23:11 05.10.2019
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© AP Photo / Khalid MohammedСитуация в Багдаде
Ситуация в Багдаде
© AP Photo / Khalid Mohammed
КАИР, 5 окт - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди в субботу в столице Ирака Багдаде ворвались в помещения бюро арабского спутникового телеканала "Аль-Арабия", есть пострадавшие, говорится на странице телеканала в сети Twitter.
Сообщается также, что ворвавшиеся устроили погром в офисе канала, разбили дорогую технику и несколько мобильных телефонов.
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