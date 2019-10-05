США усилили атаки против талибов после срыва переговоров

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на согласование мирного соглашения, заявил об отмене мирных переговоров с радикальным движением "Талибан" после того, как талибы взяли на себя ответственность за очередной теракт в Афганистане.

"Мы усилили наши атаки против талибов, так как переговоры прервались. Вы знаете, президент говорил об этом публично - мы значительно ускорили темп (проводимых операций против "Талибана" - ред.)", - сказал Эспер.