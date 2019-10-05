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РИА Новости

США усилили атаки против талибов после срыва переговоров

23:09 05.10.2019
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© AP Photo / Eugene HoshikoАмериканские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США усилили атаки против талибов после срыва переговорного процесса, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на согласование мирного соглашения, заявил об отмене мирных переговоров с радикальным движением "Талибан" после того, как талибы взяли на себя ответственность за очередной теракт в Афганистане.
"Мы усилили наши атаки против талибов, так как переговоры прервались. Вы знаете, президент говорил об этом публично - мы значительно ускорили темп (проводимых операций против "Талибана" - ред.)", - сказал Эспер.
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АфганистанМарк ЭсперМинистерство обороны СШАТалибанСШАВ мире
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