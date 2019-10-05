Трамп призвал к импичменту Ромни

Ранее в субботу Трамп уже опубликовал серию заявлений в Twitter с резкой критикой Ромни. Он назвал его "напыщенным ослом", и заявил, что тот наносит ущерб Республиканской партии. Подобные обвинения президент США высказал после того, как сенатор раскритиковал призывы Трампа к Украине расследовать дело своего политического оппонента бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также аналогичные просьбы к Китаю.