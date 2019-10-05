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РИА Новости

Трамп призвал к импичменту Ромни

22:57 05.10.2019 (обновлено: 04:30 06.10.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение с очередным выпадом в адрес сенатора-однопартийца Митта Ромни, теперь призвав к его импичменту.
"Я слышу, что великий народ (штата) Юта считает, что отданные голоса в поддержку их напыщенного сенатора Митта Ромни являются большой ошибкой. Я согласен! Он является дураком, который играет на руку ничего не делающим демократам!", - написал Трамп в Twitter.
Далее он поставил хэштег: "Импичмент Митту Ромни".
Ранее в субботу Трамп уже опубликовал серию заявлений в Twitter с резкой критикой Ромни. Он назвал его "напыщенным ослом", и заявил, что тот наносит ущерб Республиканской партии. Подобные обвинения президент США высказал после того, как сенатор раскритиковал призывы Трампа к Украине расследовать дело своего политического оппонента бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также аналогичные просьбы к Китаю.
Президент США Дональд Трамп
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