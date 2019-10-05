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РИА Новости

США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в Стокгольме

22:45 05.10.2019 (обновлено: 22:59 05.10.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США опровергают заявление КНДР, что переговоры в Стокгольме провалились, отметив, что дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью 8 с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР", - говорится в распространенном заявлении.
В частности, по словам Ортагус, стороны провели обзор ситуации, сложившейся после саммита в Сингапуре, и отметили "важность более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны".
"Делегация США предварительно рассмотрела ряд новых инициатив, которые позволят нам добиться прогресса в каждом из четырех столпов сингапурского совместного заявления. По завершении наших обсуждений Соединенные Штаты предложили (КНДР – ред.) принять приглашение наших шведских хозяев вернуться в Стокгольм, чтобы через две недели снова встретиться и продолжить обсуждение всех тем. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение", - сообщила Ортагус.
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Государственный департамент СШАСтокгольм (город)КНДРСШАВ мире
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