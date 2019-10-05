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РИА Новости
Война в Сирии

США предостерегли Турцию от проведения нескоординированной операции в Сирии

22:25 05.10.2019
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© AP Photo / DHA / Resit CelebiogluТурецкая военная техника недалеко от границы с Сирией
Турецкая военная техника недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / DHA / Resit Celebioglu
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Любая нескоординированная операция Турции в Сирии вызвала бы у США сильные обеспокоенности, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон.
По его словам, США сосредоточены на том, чтобы зона безопасности заработала. "Это лучший путь для прогресса", - отметил он.
При этом Робертсон сообщил, что "любая нескоординированная военная операция Турции вызывала бы у нас глубокие обеспокоенности, поскольку это бы нанесло урон нашим взаимным интересам по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии".
"Мы проводим тесную работу с нашим партнером по НАТО, Турцией, для быстрого воплощения в жизнь механизма в области безопасности и в настоящее время находимся впереди графика во многих областях", - добавил представитель Пентагона.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра". Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
По словам Эрдогана, США, которые оказывают военную поддержку силам самообороны сирийских курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организаций.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. При этом, как заявил Эрдоган, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
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