Греф дал советы по борьбе с социальной инженерией

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя инцидент по утечке данных 200 клиентов кредитной организации, дал несколько советов, как противостоять социальной инженерии.

В минувший четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

"Никогда сотрудник банка не будет вам звонить и спрашивать ваши данные, потому что он этими данными владеет. (Когда вы звоните - ред.), вам могут быть заданы вопросы по поводу вашего кодового слова и какие-то ваши данные могут быть уточнены, например паспортные данные, место жительства", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 1"