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РИА Новости

Греф дал советы по борьбе с социальной инженерией

22:46 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя инцидент по утечке данных 200 клиентов кредитной организации, дал несколько советов, как противостоять социальной инженерии.
В минувший четверг Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.
"Никогда сотрудник банка не будет вам звонить и спрашивать ваши данные, потому что он этими данными владеет. (Когда вы звоните - ред.), вам могут быть заданы вопросы по поводу вашего кодового слова и какие-то ваши данные могут быть уточнены, например паспортные данные, место жительства", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 1".
"Но если звонят вам - 100%, что это мошенник. Никогда не отвечайте. Никогда никому не доверяйте CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Никому не давайте ваш пин-код или кодовые слова. Это самая приватная информация", - добавил глава Сбербанка.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Вчера, 21:47РИА Новости
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
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