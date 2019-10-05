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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали срыв переговоров между США и КНДР

22:11 05.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США не выгодно решение проблемы Корейского полуострова, так как это ослабит их влияние в том регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев, комментируя сообщения о провале переговоров между Штатами и КНДР в Стокгольме.
Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Ким Мён Гиль, как передает агентство Рёнхап, заявил о провале этих переговоров.
"На мой взгляд, США урегулирование этой ситуации на Корейском полуострове невыгодно. Им выгодно поддерживать в том состоянии, в котором она сегодня есть", - сказал Тайсаев РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что проблема объединения Севера и Юга для всей Кореи - это задача номер один, так как фактически корейцы остались единственным разделенным народом. Он отметил, что самими Северной и Южной Кореями сделаны значительные шаги навстречу друг другу.
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"Американцы никогда этого (объединения) не допустят, потому что если это произойдет, то влияние США очень сильно ослабеет", - пояснил парламентарий.
У России же, отметил депутат, большой опыт в решении подобных проблем. В пример он привел успех РФ в Сирии. "Если в Северной Корее кому-то и доверяют, то Российской Федерации", - добавил глава группы дружбы.
Россия, по мнению депутата, обладает всеми возможностями, чтобы способствовать решению корейской проблемы. Однако США не слышат позицию РФ, а без участия Москвы Вашингтон эту задачи никогда не решит, уверен Тайсаев.
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4 октября, 19:11РИА Новости
Трамп уверен в стремлении КНДР вести переговоры с США
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