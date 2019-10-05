В Госдуме прокомментировали срыв переговоров между США и КНДР

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. США не выгодно решение проблемы Корейского полуострова, так как это ослабит их влияние в том регионе, заявил РИА Новости депутат Госдумы, глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев, комментируя сообщения о провале переговоров между Штатами и КНДР в Стокгольме.

Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Ким Мён Гиль, как передает агентство Рёнхап , заявил о провале этих переговоров.

"На мой взгляд, США урегулирование этой ситуации на Корейском полуострове невыгодно. Им выгодно поддерживать в том состоянии, в котором она сегодня есть", - сказал Тайсаев РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что проблема объединения Севера и Юга для всей Кореи - это задача номер один, так как фактически корейцы остались единственным разделенным народом. Он отметил, что самими Северной и Южной Кореями сделаны значительные шаги навстречу друг другу.

"Американцы никогда этого (объединения) не допустят, потому что если это произойдет, то влияние США очень сильно ослабеет", - пояснил парламентарий.

У России же, отметил депутат, большой опыт в решении подобных проблем. В пример он привел успех РФ в Сирии. "Если в Северной Корее кому-то и доверяют, то Российской Федерации", - добавил глава группы дружбы.