WP: Трамп "заискивал" перед Путиным во время первого разговора

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным, когда тот поздравлял его после инаугурации в 2017 году, сообщает газета Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным, когда тот поздравлял его после инаугурации в 2017 году, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Двадцать восьмого января Трамп позвонил Путину для того, что должно было быть рутинной формальностью, — принять поздравления иностранного лидера. Бывшие сотрудники Белого дома описывали Трампа как "угодливого" и "заискивающего", — пишет газета.

Путин в ходе беседы пожелал своему американскому коллеге успехов на президентском посту, который тот занял 20 января.

"Он (Трамп. — Прим. ред.) такой: "Боже мой, мои люди не сказали мне, что вы хотите со мной поговорить", — приводит газета слова источника, знакомого с ситуацией.

Также, по информации издания, в одном из первых звонков американский президент называл Путина "великим лидером" и "дико извинялся" за то, что не позвонил ему раньше.

В другом телефонном разговоре Трамп просил у Путина совета по поводу отношений с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, утверждает газета.