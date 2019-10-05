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РИА Новости

WP: Трамп "заискивал" перед Путиным во время первого разговора

22:08 05.10.2019 (обновлено: 04:21 06.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным, когда тот поздравлял его после инаугурации в 2017 году, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"Двадцать восьмого января Трамп позвонил Путину для того, что должно было быть рутинной формальностью, — принять поздравления иностранного лидера. Бывшие сотрудники Белого дома описывали Трампа как "угодливого" и "заискивающего", — пишет газета.
Путин в ходе беседы пожелал своему американскому коллеге успехов на президентском посту, который тот занял 20 января.
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"Он (Трамп. — Прим. ред.) такой: "Боже мой, мои люди не сказали мне, что вы хотите со мной поговорить", — приводит газета слова источника, знакомого с ситуацией.
Также, по информации издания, в одном из первых звонков американский президент называл Путина "великим лидером" и "дико извинялся" за то, что не позвонил ему раньше.
В другом телефонном разговоре Трамп просил у Путина совета по поводу отношений с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, утверждает газета.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в Соединенных Штатах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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