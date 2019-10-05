Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T23:32Z
https://ria.ru/20191005/1559475912.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150714/11/1507141151_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_029bf44ca26280c50caf97f2e50a457c.jpg
РИА Новости

КНДР прекратила переговоры с США

22:03 05.10.2019 (обновлено: 23:32 05.10.2019)
8520
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пхеньян. Архивное фото
СЕУЛ, 5 окт — РИА Новости. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
"По нашей оценке, американская сторона не провела практической подготовки для переговоров с нами. Соответственно, мы порекомендовали остановить переговоры и прекратить их до конца года", — приводит агентство слова дипломата.
Испытательный пуск нового типа ракеты с подводной лодки в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря
3 октября, 01:36РИА Новости
КНДР заявила, что провела успешный запуск с подлодки ракеты нового типа
Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводили официальные рабочие переговоры в Стокгольме — впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения встречи.
После этого Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, "США явились с пустыми руками" и не учли требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".
Ким Мён Гиль также заявил, что именно от Вашингтона зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет.
"Мы первые предприняли шаги к денуклеаризации и построению доверия. Если США искренне ответят на это, тогда мы сможем перейти к следующему этапу — серьезному обсуждению мер по денуклеаризации", — подчеркнул он.

Позиция США

В Вашингтоне не согласились с заявлением Пхеньяна о том, что переговоры в Стокгольме провалились
"Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью восемь с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР", — говорится в распространенном заявлении.
Переговоры были нацелены на достижение прогресса в реализации соглашения, заключенного во время первого саммита США — КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Документ включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 22:11РИА Новости
В Госдуме прокомментировали срыв переговоров между США и КНДР
3283811218
Обсудить 11
КНДРСШАВ мире
Популярные комментарии
Американцы не мы и на уступки не пойдут
5 октября, 22:37
SSch.shurikov
9321006
Очевидно папуасы окупировавшие корейский народ не хотят договариваться. А зачем? Можно дальше сидеть на шеи народа и жить как короли махая ядерное оружие как обезьяны.
5 октября, 22:39
oleg  
70010022
Рекомендуем
Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
"Зарубились не на шутку". Медведев оценил возможность импичмента Трампа
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп обрушился с критикой на сенатора Ромни из-за ситуации с импичментом
Дональд Трамп во время телефонного разговора
WP: Трамп "заискивал" перед Путиным во время первого разговора
Пхеньян
В Госдуме прокомментировали срыв переговоров между США и КНДР
Лента
новостей
Депутат Государственной Думы Инга Юмашева
ФБР задержало депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Участники антиамериканской акции протеста в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
В Париже протестующие оккупировали часть торгового центра
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Ядерный взрыв
Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
Лента новостейМолния