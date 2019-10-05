КНДР прекратила переговоры с США

СЕУЛ, 5 окт — РИА Новости. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап

"По нашей оценке, американская сторона не провела практической подготовки для переговоров с нами. Соответственно, мы порекомендовали остановить переговоры и прекратить их до конца года", — приводит агентство слова дипломата.

Делегация КНДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводили официальные рабочие переговоры в Стокгольме — впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения встречи.

После этого Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США. По его словам, "США явились с пустыми руками" и не учли требования КНДР, чем "отбили всякое стремление к переговорам".

Ким Мён Гиль также заявил, что именно от Вашингтона зависит, будет ли Пхеньян продолжать экспериментальные запуски межконтинентальных баллистических ракет.

"Мы первые предприняли шаги к денуклеаризации и построению доверия. Если США искренне ответят на это, тогда мы сможем перейти к следующему этапу — серьезному обсуждению мер по денуклеаризации", — подчеркнул он.

Позиция США

В Вашингтоне не согласились с заявлением Пхеньяна о том, что переговоры в Стокгольме провалились

"Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью восемь с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР", — говорится в распространенном заявлении.