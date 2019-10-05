Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24"

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

"Уже 2 октября вечером, когда появилась информация, понимали, что есть утечка из наших систем. Наши службы, которые занимаются кибербезопасностью, они делятся на две части: это наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого белого хакинга", — пояснил Греф.

По его словам, сначала банк нашел объявление с личными данными сотрудников. Затем сотрудник службы безопасности связался со злоумышленником.