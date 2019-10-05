Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.
"Уже 2 октября вечером, когда появилась информация, понимали, что есть утечка из наших систем. Наши службы, которые занимаются кибербезопасностью, они делятся на две части: это наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого белого хакинга", — пояснил Греф.
По его словам, сначала банк нашел объявление с личными данными сотрудников. Затем сотрудник службы безопасности связался со злоумышленником.
"Он не подозревал о том, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя. После чего мы начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки. Был определен круг — сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение", — заключил глава крупнейшего российского банка.
3 октября, 13:21Сказано в эфиреГлава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.