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РИА Новости

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады

21:30 05.10.2019 (обновлено: 22:12 05.10.2019)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Поляки заставили украинца съесть красно-черный флажок, который увидели в его автомобиле. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в фейсбуке.
Однажды его друг, пожелавший сохранить анонимность, стал очевидцем того, как поляки спустили колеса автомобиля с украинскими номерами. Под лобовым стеклом машины был флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА)*. Когда хозяин машины вернулся, возмущенные поляки окружили его.
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"Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок", — написал Журавко.
Украинцу пришлось выполнить требования поляков. Несмотря на то что мужчины не били его, действовали они "жестко", рассказал друг Журавко.
Украинца заставили просить прощения на русском языке.
По мнению Журавко, заробитчанам с Украины приходится сталкиваться с притеснениями в Польше из-за героизации членов ОУН-УПА*.
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Бывший украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
"Украинская повстанческая армия"* (УПА)* сформировалась в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"* (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
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Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны. Например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939-го преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до ста тысяч человек.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Кушайте , не братья , только не обляпайтесь .
5 октября, 22:07
kazak1213
148100002
Прямо умилило - "приходится терпеть притеснения". Аж до слёз...
5 октября, 21:51
iibrovkin
119291001
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