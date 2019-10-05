При столкновении "Нивы" и двух "КАМАЗов" под Самарой погибли три человека

САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения внедорожника "Нива" и двух "Камазов" на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло вечером в субботу на 93-м километре трассы "Самара-Ульяновск". По информации ГУМВД, по неустановленной причине автомобиль "Нива" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Камазом", в результате чего машину отбросило на ее полосу, где она уже столкнулась с еще одним "Камазом".