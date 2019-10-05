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РИА Новости

При столкновении "Нивы" и двух "КАМАЗов" под Самарой погибли три человека

21:20 05.10.2019 (обновлено: 04:17 06.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САМАРА, 5 окт - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения внедорожника "Нива" и двух "Камазов" на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло вечером в субботу на 93-м километре трассы "Самара-Ульяновск". По информации ГУМВД, по неустановленной причине автомобиль "Нива" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Камазом", в результате чего машину отбросило на ее полосу, где она уже столкнулась с еще одним "Камазом".
По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
19 августа, 08:12РИА Новости
Под Самарой при столкновении трех легковушек погибли три человека
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КАМАЗГУМВДСамарская областьПроисшествия
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