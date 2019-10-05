Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

РИГА, 5 окт — РИА Новости. Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Шествие началось на Ратушной площади Риги. Колонна проследовала до здания кабинета министров. По данным организаторов, в акции приняли участие около пяти тысяч человек.

Участники держали в руках плакаты с надписями на латышском, английском и русском языках: "Школьные реформы = этногеноцид?", "Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии", "Русским детям — образование на родном языке!" и другие.