Организаторы шествия в защиту русских школ Латвии намерены расширить акции

РИГА, 5 окт — РИА Новости. Организаторы шествия в защиту русских школ Латвии, в котором в субботу приняли участие около 5 тысяч человек, намерены расширить протесты, заявил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии.

"Атмосфера была боевая, дух народа не сломлен, мы готовы расширять протесты. Два положительных момента: много семей с детьми и отдельные политики из партии "Согласие", которые преодолели запрет своих руководителей. Это значит, есть надежда на то, что времена игнора и предательства проходят. Впереди новые акции протеста, а также десятки судов здесь и на международном уровне", - сказал Митрофанов.

Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.