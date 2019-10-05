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РИА Новости

Организаторы шествия в защиту русских школ Латвии намерены расширить акции

21:01 05.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рига. Архивное фото
РИГА, 5 окт — РИА Новости. Организаторы шествия в защиту русских школ Латвии, в котором в субботу приняли участие около 5 тысяч человек, намерены расширить протесты, заявил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии.
"Атмосфера была боевая, дух народа не сломлен, мы готовы расширять протесты. Два положительных момента: много семей с детьми и отдельные политики из партии "Согласие", которые преодолели запрет своих руководителей. Это значит, есть надежда на то, что времена игнора и предательства проходят. Впереди новые акции протеста, а также десятки судов здесь и на международном уровне", - сказал Митрофанов.
Флаг ЕС в Риге
30 сентября, 23:04РИА Новости
В Латвии выступили против перевода русских школ на латышский язык
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.
Партия "Согласие", которая пользуется поддержкой русскоязычной части общества Латвии, является самой популярной в республике. Ранее представители "Согласия" игнорировали акции, которые были организованы при участии Русского союза Латвии.
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Мирослав МитрофановЛатвияРигаВ мире
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