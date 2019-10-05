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РИА Новости

В Мексике журналиста ранили во время интервью с наркоторговцем

20:33 05.10.2019 (обновлено: 04:18 06.10.2019)
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Неизвестные ранили журналиста National Geographic в ходе записи интервью с наркоторговцем, сам собеседник репортера погиб, сообщает прокуратура мексиканского штата Чиуауа.
"Около 19.30 (в пятницу - ред.) произошел инцидент с применением насилия, в ходе которого был ранен журналист из международной организации National Geographic. Съемочная группа вела запись в доме, определенном как пункт продажи наркотиков", - сказано в сообщении.
По информации ведомства, вооруженная группа из конкурирующей банды ворвалась в дом и застрелила наркоторговца - он погиб на месте. Журналист, чье имя не называется, получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в местную больницу. Три других члена съемочной группы находятся под защитой генпрокуратуры.
Накануне журналисты обращались в прокуратуру для консультаций по репортажу, однако не уведомили службу о том, что собираются проводить интервью в доме, где идет торговля наркотиками. Ранее этот дом обыскивали после того, как там застрелили двух членов местной преступной группировки.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
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