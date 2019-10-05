Северокорейский дипломат заявил о провале рабочих переговоров с США

СТОКГОЛЬМ/СЕУЛ, 5 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, передает агентство Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, передает агентство Рёнхап

"Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров. Теперь на США лежит ответственность за продолжение переговоров", - заявил Ким Мён Гиль, его слова приводит издание Dagens Nyheter

Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигананом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи.

По словам Ким Мён Гиля, которые приводит агентство Рёнхап, "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР.

"До сих пор США использовали гибкий подход, новый способ, проводя инициативную политику, и тем самым дали нам повод для ожиданий, однако явились ни с чем и сильно разочаровали нас, в результате чего всякое стремление к переговорам пропало", - заявил Ким Мён Гиль журналистам.