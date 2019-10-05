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РИА Новости

Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах

19:27 05.10.2019 (обновлено: 19:44 05.10.2019)
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© AP Photo / Michael VaraklasУчастники антиамериканской акции протеста в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Участники антиамериканской акции протеста в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© AP Photo / Michael Varaklas
АФИНЫ, 5 окт — РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против участников антиамериканского митинга и марша в Афинах, сообщает афинское агентство новостей АМНА.
Демонстранты выступили против визита госсекретаря США Майка Помпео в Грецию и подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве. Документ предусматривает размещение американских войск еще на трех военных базах. При этом на Крите уже есть военнослужащие армии США.
Столкновения с полицией произошли, когда митингующие стали забрасывать пакетами с красной краской памятник американскому президенту Трумэну. Стражи порядка попытались с помощью слезоточивого газа остановить вандализм, а митингующие вступили с ними в схватку.
Возле посольства США в Греции участники протестов сожгли американский флаг, скандируя "Убийцы".
До этого в центре Афин прошел митинг под лозунгами "Нет соглашению о базах с США", "Закрыть военные базы американских и натовских убийц".
"Подписание нового соглашения между Грецией и США, сохранение и расширение американских баз в Греции ведут греческий народ только к еще большей опасности, к еще большей дестабилизации региона", — заявил лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас на митинге.
Американский флаг сожгли и на митинге возле генконсульства США в Салониках.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
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ГрецияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если ты против США,то получи газу в глаза. Ужас Греция прям коврик США для вышивания ботинок.
5 октября, 19:50
Andrej Kozakov
2900010
Вот это - сильная нация! Молодцы люди! Прям уважаю греков теперь!
5 октября, 20:11
Алексей Победитель
2130000
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