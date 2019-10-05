При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Марьинка Донецкой области, сообщает МВД Украины.

"Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с мск). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших – мужчина и женщина", - говорится в сообщении.