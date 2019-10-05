Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T19:16Z
https://ria.ru/20191005/1559473405.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1036x0_80_0_0_b9e55b05d9cf0870a9c0fc94717cd639.jpg
РИА Новости

При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека

19:16 05.10.2019
1327
© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 5 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Марьинка Донецкой области, сообщает МВД Украины.
"Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с мск). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших – мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели.
"Устанавливаются причины взрыва и обстоятельства гибели людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
Автомобиль украинской полиции
4 октября, 16:15РИА Новости
У дома советника главы Херсонской обладминистрации прогремел взрыв
010964
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеМВД УкраиныДонецкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Киеве
Украинский эксперт пригрозил России "москитной ордой роботов-киллеров"
РИА
Новости
Участники антиамериканской акции протеста в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах
Стенд Сбербанка
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудники украинской полиции
Украинская полиция готовит план восстановления работы в Донбассе
Лента
новостей
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Протестующие на юге Ирака поджигают офисы партий
Последствия обстрела в Донецкой области
В ДНР заявили, что из-за обстрела со стороны ВСУ в республике загорелся дом
Пхеньян
Северокорейский дипломат заявил о провале рабочих переговоров с США
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву телеканала Россия 1 в ходе визита на Кубу в Гаване
Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Бронекатер для ВМС Украины Гюрза-М
Скоро США подарят пароход: в Сети высмеяли новую украинскую "бронешлюпку"
Председатель правительства Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
"Зарубились не на шутку". Медведев оценил возможность импичмента Трампа
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Президент США Дональд Трамп
Трамп обрушился с критикой на сенатора Ромни из-за ситуации с импичментом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
02:45В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод
Лента новостейМолния