В ДНР заявили, что из-за обстрела со стороны ВСУ в республике загорелся дом

ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, загорелся жилой дом, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 17.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со в направлении Коминтерново с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела произошло возгорание дома", - сказал представитель ДНР в СЦКК.