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РИА Новости

В ДНР заявили, что из-за обстрела со стороны ВСУ в республике загорелся дом

18:54 05.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, загорелся жилой дом, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 17.25 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со в направлении Коминтерново с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела произошло возгорание дома", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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