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РИА Новости
Культура

Джастин Бибер опубликовал клип на новый трек, записанный к свадьбе

21:12 05.10.2019
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© Фото : youtube-канал Dan And ShayКадр из видео "Dan + Shay, Justin Bieber - 10,000 Hours "
Кадр из видео Dan + Shay, Justin Bieber - 10,000 Hours
© Фото : youtube-канал Dan And Shay
Кадр из видео "Dan + Shay, Justin Bieber - 10,000 Hours "
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме видео на новый сингл 10,000 Hours, который записал вместе с кантри-дуэтом Dan + Shay.

"А вот и видео на 10,000 Hours. Посмотрели?", — написал Бибер.

Премьера песни состоялась всего через четыре дня после торжественной свадебной церемонии, она прошла 30 сентября в Южной Каролине.
На коротком видео музыкант целуется и обнимается со своей супругой Хейли Болдуин .
Ранее Бибер уже рассказывал о проекте с Dan + Shay, называя песню 10,000 Hours "музыкой для свадьбы" из-за романтического текста — певцы поют о любви.
Лирик-версию опубликовали на YouTube 3 октября.
За несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров.
Канадский певец Джастин Бибер
1 октября, 23:17Культура
Джастин Бибер опубликовал свадебные фотографии с Хейли Болдуин
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