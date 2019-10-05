Джастин Бибер опубликовал клип на новый трек, записанный к свадьбе

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме видео на новый сингл 10,000 Hours, который записал вместе с кантри-дуэтом Dan + Shay.

"А вот и видео на 10,000 Hours. Посмотрели?", — написал Бибер.

Премьера песни состоялась всего через четыре дня после торжественной свадебной церемонии, она прошла 30 сентября в Южной Каролине.

На коротком видео музыкант целуется и обнимается со своей супругой Хейли Болдуин .

Ранее Бибер уже рассказывал о проекте с Dan + Shay, называя песню 10,000 Hours "музыкой для свадьбы" из-за романтического текста — певцы поют о любви.

Лирик-версию опубликовали на YouTube 3 октября.