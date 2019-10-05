Россия и Венесуэла выводят сотрудничество на новый уровень, заявил Борисов

КАРАКАС, 5 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях санкций США против Каракаса, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Прошедшие в Москве 25 сентября переговоры президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро позволили концептуально обсудить направления многопланового конструктивного взаимодействия между РФ и Венесуэлы как между стратегическими партнерами и союзниками", - сказал Борисов в Каракасе в субботу.

По его словам, визит Мадуро в РФ стал сигналом для международного сообщества.