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РИА Новости

Россия и Венесуэла выводят сотрудничество на новый уровень, заявил Борисов

18:40 05.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов. Архивное фото
КАРАКАС, 5 окт - РИА Новости. Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях санкций США против Каракаса, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
"Прошедшие в Москве 25 сентября переговоры президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро позволили концептуально обсудить направления многопланового конструктивного взаимодействия между РФ и Венесуэлы как между стратегическими партнерами и союзниками", - сказал Борисов в Каракасе в субботу.
По его словам, визит Мадуро в РФ стал сигналом для международного сообщества.
"Считаю, что американские односторонние меры предоставляют России уникальную возможность для выстраивания нашего сотрудничества на принципиально новой основе", - сказал Борисов.
Вице-премьер России Юрий Борисов
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