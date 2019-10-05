СМИ сообщили о гибели нескольких человек при разгоне акций протеста в Ираке

КАИР, 5 окт - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в субботу при разгоне акций протеста в Багдаде и городе эль-Дивания, сообщает иракское информагентство ВАИД.
Народные акции протеста с требованием отставки правительства и улучшения жизни возобновились в субботу в Багдаде и других городах Ирака, несмотря на призывы властей к переговорам и комендантский час, действующий в отдельных районах.
Сообщается, что по меньше мере два человека погибли на северо-востоке столицы, еще один демонстрант погиб в городе эль-Дивания. Несколько протестующих пострадали.
В то же время агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции и медиков утверждает, что в Багдаде погибшими числятся уже пять участников протестов.
Ранее в субботу иракские правозащитники сообщили, что число жертв протестов, продолжающихся с 1 октября, достигло 100, порядка 4 тысяч человек пострадали.
В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.