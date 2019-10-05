СМИ сообщили о гибели нескольких человек при разгоне акций протеста в Ираке

КАИР, 5 окт - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в субботу при разгоне акций протеста в Багдаде и городе эль-Дивания, сообщает иракское информагентство ВАИД.

Народные акции протеста с требованием отставки правительства и улучшения жизни возобновились в субботу в Багдаде и других городах Ирака, несмотря на призывы властей к переговорам и комендантский час, действующий в отдельных районах.

Сообщается, что по меньше мере два человека погибли на северо-востоке столицы, еще один демонстрант погиб в городе эль-Дивания. Несколько протестующих пострадали.

В то же время агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции и медиков утверждает, что в Багдаде погибшими числятся уже пять участников протестов.

Ранее в субботу иракские правозащитники сообщили, что число жертв протестов, продолжающихся с 1 октября, достигло 100, порядка 4 тысяч человек пострадали.