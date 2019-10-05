Папа Франциск возвел в кардинальское достоинство 13 иерархов

ВАТИКАН, 5 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе консистории, проходящей в субботу в Соборе святого Петра в Ватикане, возвел в кардинальское достоинство 13 иерархов Римско-католической церкви, имена которых он лично объявил еще 1 сентября.

Во время торжественной церемонии новые "князья Церкви" принесли клятву верности и послушания папе Римскому. Затем Франциск вручил новоиспеченным членам Кардинальской коллегии пурпурные шапочки, цвет которых символизирует их готовность пролить свою кровь за дело церкви, а также золотые кардинальские перстни.

"Пурпуроносцами" на нынешней консистории стали представители 13 стран. Объявляя о своем решении, папа Франциск подчеркнул, что новые кардиналы представляют разные страны, и это свидетельствует о миссионерском призвании Римско-католической церкви, которая "продолжает провозглашать милосердную любовь Бога всем людям земли".

В числе новых кардиналов - видные куриальные иерархи: президент Папского совета по межрелигиозному диалогу испанец Мигель Анхель Аюсо Гиксот, архивариус и библиотекарь Священной Римской церкви португалец Хосе Толентино Мендонса, а также ответственный сотрудник Дикастерии по службе цельного человеческого развития канадец Майкл Черны, который курирует в Ватикане проблемы мигрантов.

Кардинальские шапочки из рук понтифика получили также архиепископы Джакарты (Индонезия), Гаваны (Куба), Киншасы (Демократическая Республика Конго), Люксембурга (Люксембург), Уэуэтенанго (Гватемала), Болоньи (Италия) и Рабата (Марокко). Все они являются так называемыми кардиналами-"выборщиками", то есть имеют право принимать участие в конклаве по выборам папы Римского.

Наконец, за славное служение церкви папа Франциск решил возвести в кардинальское достоинство трех епископов, уже достигших своего 80-летия и поэтому не имеющих права принимать участия в конклаве. В их числе - бывший архиепископ-митрополит Каунаса 80-летний иезуит Сигитас Тамкявичус, который в 1983 году в СССР был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и приговорен к десяти годам лишения свободы.