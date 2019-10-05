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РИА Новости

Иран хочет отправить астронавта в космос

18:17 05.10.2019
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран, сообщает агентство Mehr.
"Мы должны отправить иранского космонавта в космос, это будет осуществлено в сотрудничестве с другими странами", - заявил Джахроми, выступая в субботу на церемонии по случаю Всемирной недели космоса.
"США в одночасье ввели санкции в отношении трех крупных космических ведомств, но санкциям не удастся остановить иранских ученых", - добавил он.
Министерство финансов США 3 сентября сообщило о введении санкций против космических ведомств Ирана. Под ограничительные меры попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса. Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении пояснил, что введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы.
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4 сентября, 11:12РИА Новости
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В США утверждают, что технологии для запуска в космос ракет, разработанные в рамках гражданской космической иранской ядерной программы, практически идентичны и могут быть использованы с технологиями для баллистических ракет. В частности, речь идет о ступенях ракеты, системе запуска двигателей верхней ступени и системах управления полета многоступенчатой ракеты.
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Космос - РИА НаукаИранСШАВ мире
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