Иран хочет отправить астронавта в космос

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран, сообщает агентство Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран, сообщает агентство Mehr

"Мы должны отправить иранского космонавта в космос, это будет осуществлено в сотрудничестве с другими странами", - заявил Джахроми, выступая в субботу на церемонии по случаю Всемирной недели космоса.

"США в одночасье ввели санкции в отношении трех крупных космических ведомств, но санкциям не удастся остановить иранских ученых", - добавил он.

Министерство финансов США 3 сентября сообщило о введении санкций против космических ведомств Ирана. Под ограничительные меры попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса. Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении пояснил, что введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы.