"Болит мозг": оптическая иллюзия с лестницей поразила пользователей Сети

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователей твиттера запутала оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе "Сан-Сиро".
"Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется", — написал автор поста.
Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms— Daniel Holland (@DannyDutch) October 3, 2019
Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев.
Некоторые пользователи Сети так и не поняли, движется ли лестница. Другие высоко оценили находку архитектора спортобъекта.
"Это эскалатор? Только в таком случае это видео — правда, а не монтаж", — написал jai_shaktawat.
"Как так вышло, что она не движется? Я в растерянности", — спросил FeckinLife.
"Она вращается, и меня не переубедить", — заявил Jamie_funnell8.
"Настоящий дизайн в действии", — отметил rmh_1981.
"У меня заболел мозг", — пошутил DaveJCritchley.