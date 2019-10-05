Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T18:35Z
https://ria.ru/20191005/1559472558.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/58821/38/588213846_0:312:3001:2000_1036x0_80_0_0_d4095029039788c7103d4dd5ec3df406.jpg
РИА Новости

"Болит мозг": оптическая иллюзия с лестницей поразила пользователей Сети

18:30 05.10.2019 (обновлено: 18:35 05.10.2019)
42140
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтадион "Сан-Сиро - Джузеппе Меацца" в Милане
Стадион Сан-Сиро - Джузеппе Меацца в Милане
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователей твиттера запутала оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе "Сан-Сиро".
"Глядя на людей, покидающих "Сан-Сиро", начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется", — написал автор поста.
Видео собрало более 60 тысяч лайков и множество комментариев.
Некоторые пользователи Сети так и не поняли, движется ли лестница. Другие высоко оценили находку архитектора спортобъекта.
"Это эскалатор? Только в таком случае это видео — правда, а не монтаж", — написал jai_shaktawat.
"Как так вышло, что она не движется? Я в растерянности", — спросил FeckinLife.
"Она вращается, и меня не переубедить", — заявил Jamie_funnell8.
"Настоящий дизайн в действии", — отметил rmh_1981.
"У меня заболел мозг", — пошутил DaveJCritchley.
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
20 сентября, 18:00РИА Новости
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
803214281628
Обсудить 5
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 600 рублей на лотерейный билет
Шварценеггеру в Петербурге показали его робота-двойника
Шварценеггеру в Петербурге показали его робота-двойника
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Лента
новостей
Военнослужащий за пультом во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области
Эксперт назвал два преимущества России в случае ядерной войны
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Стенд Сбербанка
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Автомобиль испанской полиции
В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг, заявил экс-депутат Рады
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
Лента новостейМолния