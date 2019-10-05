Эксперт назвал два преимущества России в случае ядерной войны

Ранее начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения Анатолий Нестечук заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что при срабатывании системы предупреждения о ракетном нападении у российского высшего руководства будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе. Он отметил, что точное количество времени зависит от траектории полета ракеты и других характеристик, однако времени "достаточно".

Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Теоретически Москва может нанести ядерный удар только в ответ. По словам президента Владимира Путина, такое решение могут принять, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. Он также отметил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после того, как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он выразил уверенность, что, пока США не приняли окончательное решение о размещении ракет в Азии, есть возможность урегулировать ситуацию.