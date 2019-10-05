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РИА Новости

Эксперт назвал два преимущества России в случае ядерной войны

18:14 05.10.2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВоеннослужащий за пультом во время летно-тактических учений на аэродроме "Бутурлиновка" Воронежской области
Военнослужащий за пультом во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин назвал два основных преимущества России в случае ядерного удара по территории страны.
Аналитик подчеркнул, что некоторые образцы российских вооружений превосходят по уровню технологий американские аналоги. Кроме того, не стоит упускать из внимания нравственный потенциал военного руководства.
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"Мы стоим на миролюбивых позициях – а это важная сердцевина технологий, обеспечивающих национальную безопасность", – передает слова Кошкина Ura.ru.
Эксперт призвал прислушаться к словам президента Владимира Путина о том, что Россия способна отразить любую угрозу.
Ранее начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения Анатолий Нестечук заявил в эфире радио "Эхо Москвы", что при срабатывании системы предупреждения о ракетном нападении у российского высшего руководства будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе. Он отметил, что точное количество времени зависит от траектории полета ракеты и других характеристик, однако времени "достаточно".
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Российские власти неоднократно заявляли, что рассматривают ядерное оружие только как средство защиты. Теоретически Москва может нанести ядерный удар только в ответ. По словам президента Владимира Путина, такое решение могут принять, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России. Он также отметил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после того, как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он выразил уверенность, что, пока США не приняли окончательное решение о размещении ракет в Азии, есть возможность урегулировать ситуацию.
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РоссияВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Всё таки лучше нанести удар первыми.
5 октября, 18:25
Ingvar Eisen
53313117
Каждый день Америкой пугают ..)))
5 октября, 18:34
Губернатор о.Борнео
19431037
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