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РИА Новости

Трамп обрушился с критикой на сенатора Ромни из-за ситуации с импичментом

17:51 05.10.2019 (обновлено: 17:52 05.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США, республиканец Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес влиятельного сенатора, своего однопартийца Митта Ромни в связи с ситуацией вокруг импичмента.
Ранее американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". Ромни в ответ написал в Twitter, что подобные заявления Трампа являются "политически мотивированными" "отвратительными" и ошибочными.
"Кто-нибудь, пожалуйста, разбудите Митта Ромни и скажите ему, что мой разговор с украинским президентом был благожелательным и очень уместным, а мое заявление по Китаю относилось к коррупции, а не к политике", - написал Трамп у себя в Twitter.
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Американский президент назвал Ромни "напыщенным ослом". "Он напыщенный осел, который борется со мной с самого начала за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его выдвижение в сенат (я сделал это) и когда он умолял меня быть моим госсекретарем (я этого ему не дал). Он так плох для республиканцев!", - подчеркнул Трамп.
Ранее представители Демократической партии в конгрессе начали процедуру импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Трамп обвинения отрицает. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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