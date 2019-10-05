Трамп обрушился с критикой на сенатора Ромни из-за ситуации с импичментом

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Президент США, республиканец Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес влиятельного сенатора, своего однопартийца Митта Ромни в связи с ситуацией вокруг импичмента.

Ранее американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". Ромни в ответ написал в Twitter, что подобные заявления Трампа являются "политически мотивированными" "отвратительными" и ошибочными.

"Кто-нибудь, пожалуйста, разбудите Митта Ромни и скажите ему, что мой разговор с украинским президентом был благожелательным и очень уместным, а мое заявление по Китаю относилось к коррупции, а не к политике", - написал Трамп у себя в Twitter

Американский президент назвал Ромни "напыщенным ослом". "Он напыщенный осел, который борется со мной с самого начала за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его выдвижение в сенат (я сделал это) и когда он умолял меня быть моим госсекретарем (я этого ему не дал). Он так плох для республиканцев!", - подчеркнул Трамп.