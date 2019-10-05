В ЛНР обвинили силовиков в намерении сорвать отвод сил у Золотого

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с намерением сорвать разведение сил и средств на участке у населенного пункта Золотое, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"Игнорируя указания верховного главнокомандующего, офицеры штаба Операции объединенных сил (ООС) намеренно подают ложные сведения об обстрелах со стороны Народной милиции ЛНР в районе разведения сил и средств на участке №2 "Золотое"… Пользуясь проверенным на участке №1 "Станица Луганская" способом, командир 72-й бригады (ВС Украины - ред.), по указанию штаба ООС, отдал приказ проводить ежедневные беспокоящие обстрелы подконтрольного нашим защитникам Золотого-5 с намерением спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь, тем самым сорвать запланированное разведение сил и средств в этом районе", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что несмотря на агрессивные действия противника, Народная милиция не отвечает на провокации, "подтверждая приверженность мирному урегулированию конфликта". Филипоненко обратился к представителям наблюдательных миссий и правозащитных организаций с призывом повлиять на ВС Украины и прекратить провокации, направленные на срыв разведения сил и средств.
"Строгое соблюдение режима прекращения огня, является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению защиты и безопасности нашей республики", - дополнил офицер пресс-службы.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.