В ЛНР обвинили силовиков в намерении сорвать отвод сил у Золотого

© Фото предоставлено представительством ЛНР в СЦКК Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с намерением сорвать разведение сил и средств на участке у населенного пункта Золотое, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Игнорируя указания верховного главнокомандующего, офицеры штаба Операции объединенных сил (ООС) намеренно подают ложные сведения об обстрелах со стороны Народной милиции ЛНР в районе разведения сил и средств на участке №2 "Золотое"… Пользуясь проверенным на участке №1 "Станица Луганская" способом, командир 72-й бригады (ВС Украины - ред.), по указанию штаба ООС, отдал приказ проводить ежедневные беспокоящие обстрелы подконтрольного нашим защитникам Золотого-5 с намерением спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь, тем самым сорвать запланированное разведение сил и средств в этом районе", - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что несмотря на агрессивные действия противника, Народная милиция не отвечает на провокации, "подтверждая приверженность мирному урегулированию конфликта". Филипоненко обратился к представителям наблюдательных миссий и правозащитных организаций с призывом повлиять на ВС Украины и прекратить провокации, направленные на срыв разведения сил и средств.

"Строгое соблюдение режима прекращения огня, является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению защиты и безопасности нашей республики", - дополнил офицер пресс-службы.